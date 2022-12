Kortenbrede – seit über 30 Jahren ein zuverlässiger Partner

Bereits seit 1984 existiert die Firma Korten-brede in Nordhorn am Vennweg. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde der technische Groß- und Einzelhandel von Norbert Kortenbrede stetig erweitert. Heute zählt das Unternehmen neben Heimwerkern vor allem Handwerker und Landwirte zu seinen Kunden.

Das Sortiment von Korten-brede ist vielfältig und reicht von Werkzeugen über Schwimmbadtechnik hin zu Produkten aus dem Bereich regenerativer Energien. Seit mehr als acht Jahren führt Kortenbrede zudem eine Kooperation mit dem in Neuenhaus ansässigen Unternehmen LongLife LED GmbH. So vertreibt die Firma Kortenbrede neben Leuchtmitteln und Einbaustrahlern unter anderem auch LED Panels, Stripes und Hallenstrahler des Unternehmens. Auch projektbezogene Aufträge können umgesetzt werden. In diesem Jahr konnte die Firma Kortenbrede ihr Produktportfolio außerdem durch sogenannte Balkonkraftwerke erweitern.

Der Fokus der Firma liegt auf gutem Service und kompetenter Beratung. Dazu gehört für Norbert Kortenbrede auch, dass der Kundendienst über eine eigene Werkstatt verfügt und ein Teil der rund 25 Mitarbeiter eine handwerkliche Ausbildung absolviert haben.

Weitere Infos auf https://kortenbrede.com