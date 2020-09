Kopec Racing Motorradwerkstatt: Alles rund ums Motorrad

Neuenhaus Dominik Kopec weiß, wie Motorräder repariert werden. Er verfügt über langjährige Berufserfahrung, ist Techniker bei Motorradrennen und bereitet die Rennmaschinen auf ihren Einsatz vor beziehungsweise kümmert sich um den Service während des Rennens. Diesen Service bietet er auch weiterhin an.

Seit drei Monaten hat er sich mit „Kopec Racing Motorradwerkstatt & Teilehandel“ an der Rudolf-Diesel-Straße 8 in Neuenhaus selbstständig gemacht. In seiner Werkstatt gehören Reifenwechsel, Ölwechsel, Fahrwerkservice, TÜV-Abnahmen und die Beratung beim Motorradkauf sowie ein Hol- und Bringdienst und ein Überwinterungsservice dazu. Spezialisiert hat er sich auf BMW-Motorräder, aber auch Maschinen anderer Marken werden repariert. Außerdem bietet er alle Zubehör- und Verschleißteile an.

Geöffnet ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 13 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Infos per E-Mail an info@kopec-racing.de oder unter Telefon 01759513526 oder auf www.motorrad-neuenhaus.de