Koordinierungsstelle: Für Frauen und Familie im Einsatz

Nordhorn „Viele Frauen kommen nach der Elternzeit oder einer längeren Familienphase aus der Minijobfalle nicht mehr heraus“, sagt Jaqueline Demelis, Leiterin der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft beim Landkreis. Notwendig sind der Ausbau von verlässlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie flexible Angebote von Unternehmen, um den Wunsch vieler Frauen nach einer Aufstockung ihrer Beschäftigungsverhältnisse zu realisieren. Ebenso darf die Familienphase heutzutage kein Hindernis in der Karriere sein. Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten sucht die Koordinierungsstelle nach neuen Wegen, um die Erwerbssituation der Frauen auch in den Betrieben und Unternehmen zu verbessern. So gibt es den Überbetrieblichen Verbund Grafschaft Bentheim, dem aktuell 51 Betriebe angehören, die ihre familienfreundlichen Personalbedingungen kontinuierlich weiterentwickeln.

„Jährlich nehmen rund 120 Berufsrückkehrerinnen das Beratungsangebot der Koordinierungsstelle in Anspruch. In diesen vertraulichen und kostenlosen Beratungsgesprächen werden individuelle berufliche Anpassungsqualifizierungen sowie berufliche Möglichkeiten eines Wiedereinstiegs erarbeitet“, erläutert Demelis.

Während der Corona-Phase waren viele Frauen noch einmal besonders gefordert und belastet. Die Koordinierungsstelle hat deshalb ihr Angebot dahingehend verändert, dass sie sowohl Online-Seminare als auch Präsenz-Veranstaltungen und telefonische Beratungen anbietet.

Frauen können einen finanziellen Zuschuss zu ihren beruflichen Weiterbildungen erhalten. Die Koordinierungsstelle spricht Migrantinnen mit ihrem Angebot an. Sie ist unter Telefon 05921 962302 oder per E-Mail unter koordinierungsstelle@grafschaft.de erreichbar.