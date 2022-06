Konzert: Heinz-Rudolf Kunze erneut in Osterwald

Osterwald Fünf Jahre nach den ausverkauften Konzerten in Osterwald kehrt der Sänger und Musiker Heinz Rudolf Kunze in die Niedergrafschaft zurück. Zu seinem 40. Bühnenjubiläum gibt er am Samstag, 3. September, ein Open-Air-Konzert auf der Freifläche an der Alte Piccardie 13a – das ist der Ort, wo Kunze als Kind lebte, weil sein Vater dort als Lehrer tätig war. Mit dabei ist seine Band, bestehend aus sechs Musikern.

Die Besucher dürfen sich freuen – auf neue Songs, Lieblinge und Anekdoten und natürlich Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Finden Sie Mabel“ und viele mehr. Anlässlich seines 40-jährigen Bühnenjubiläums dreht Heinz Rudolf Kunze noch einmal richtig auf: Er veröffentlicht das Doppelalbum „Werdegang“ mit allen Hits (komplett neu eingespielt!), dreht eine Doku mit Rockpalast Moderator Ingo Schmoll, schreibt seine erste Autobiografie und geht auf große Deutschlandtour.

Zum Bühnenjubiläum hat Heinz Rudolf Kunze seine größten Songs neu interpretiert. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Karten gibt es hier im GN-Ticketshop. Sie kosten (Stehplatz) im Vorverkauf 44 Euro, mit GN-Card 40 Euro, und an der Abendkasse 48 Euro.