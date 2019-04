Kompetenz rund um Bad und Heizung

Grafschafter Service-Helden Die Mitarbeiter beherrschen diese und können den Kunden mit seinen Bedürfnissen umfassend beraten. Diesbezüglich ist das große Team der Kronemeyer GmbH Heizung, Sanitär, Fliesen an der Ziegeleistraße 4 in Uelsen sehr gut aufgestellt. Der Service-Gedanke wird in allen Abteilungen gelebt.

Für Geschäftsführer Hans-Georg Kronemeyer ist der Kundendienst der Zweig, der den Service schon im Namen trägt. Probleme der Kunden im Kleinen wie im Großen werden, so schnell es geht behoben. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hält das Fachunternehmen ein sehr großes Ersatzteillager vor, um in möglichst kurzer Zeit alle defekten Teile aus dem Bereich Sanitär und Heizung auszutauschen. „Jede Heizung wird noch am gleichen Tag repariert, damit es in der Wohnung des Kunden wieder warm ist“, erklärt Hans-Georg Kronemeyer. Eine umfassende Beratung des Kunden zu den Möglichkeiten des Energiesparens beispielsweise beim Austausch einer Handbrause oder einer Armatur gehört im Hause Kronemeyer selbstverständlich dazu.

Auch im Bereich Heizung bietet die Firma Kronemeyer eine Beratung zu allen aktuellen Technologien von der Wärmepumpe über Gaskessel, Blockheizkraftwerke bis zu Solaranlagen oder Pelletöfen sowie den Holzkessel für die Landwirtschaft. Hans-Georg Kronemeyer ist von der Kompetenz seiner Mitarbeiter überzeugt: „Das können wir und wir bleiben dran.“

Wer sein Badezimmer erstmals oder komplett neu gestalten will, kann mit den Badplanern seine eigenen Vorstellungen umsetzen. Dazu gehört ein Besuch eines Kronemeyer-Mitarbeiters beim Kunden, wo die Maße genommen werden. In der Ausstellung folgt die Wahl der Materialien. Oberflächen und Armaturen vor Ort berühren zu können, verschafft den Kunden einen realistischeren Eindruck. Alle Ideen werden in einen 3-D-Plan umgewandelt, um das neue Badezimmer möglichst anschaulich zu präsentieren. Mindestens einen Vorschlag erhalten die Interessenten, der sich natürlich nach dem vorgegebenen Budget richtet. Eine Mitarbeiterin nimmt aktuell an einer Fortbildung zur Badmanagerin teil, um die Interessenten bei der Gestaltung ihrer Badezimmer noch besser beraten zu können.

Ähnlich ist es beim Thema Heizungssysteme. Wärmepumpen, deren Bedeutung immer wichtiger wird, sind zu sehen und im Betrieb zu erleben. Solarthermie findet immer mehr Nutzer. In der Funktionsausstellung gibt es anschauliche Informationen zur Klimatechnik, die in dieser Form in der Grafschaft einmalig sein dürfte.

Mit mehr als 100 Mitarbeitern ist Kronemeyer ein Betrieb, der in der Grafschaft und auch weit über die Grenzen der Grafschaft hinaus aktiv ist. Einige Mitarbeiter sind ständig bei Objekten im Rhein-Ruhr-Bereich im Einsatz. Dies bringt den Vorteil, dass sie von der Arbeit an Projekten in größeren Dimensionen zusätzliches Know-how mit in den Betrieb bringen, wovon letztlich alle Kunden profitieren. Die Vielzahl der Mitarbeiter lässt überdies eine intensivere Spezialisierung des Personals zu, was das Fachwissen im Unternehmen insgesamt erhöht, wovon am Ende der Endverbraucher profitiert. Entsprechend bietet Kronemeyer die Gewerke Sanitär, Heizung, Fliesen, Elektro und Klimatechnik an. Immer breiteren Raum nimmt das Thema Trinkwasserhygiene ein. Im Bedarfsfall wird Notdienst geleistet.