Komfortabel und sicher leben im Smart Home von expert

gn Nordhorn. Als neuer Bestandteil des Marktes werden auf über 85 Quadratmetern Smart Home Produkte integriert und die Digitalisierung in vielen Szenarien präsentiert. Smart Home als Teil des Internet der Dinge (Internet of things - IoT) kann man hier live erleben.

„Mit der Erstellung des Smart Home Showrooms ist es uns gelungen, Einzellösungen, die bisher in unserem expert Markt überall verteilt sind, zu einem harmonischen Gesamtkonzept praxisnah zusammenzuführen. Gerade bei diesen Produkten ist es extrem wichtig, sie nicht nur im Regal zu sehen und zu hören, was sie so können, sondern genau das in der Praxis auch selbst testen zu dürfen. Unser Ziel ist es, Hersteller unabhängige und vor allen Dingen bezahlbare Smart Home Lösungen zu bieten, die sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen“, erklärt Bernd Horstmann, geschäftsführender Gesellschafter.

„Wir sind stolz, eine so große Musterwohnung, die bundesweit ihresgleichen sucht, hier in Nordhorn zu haben. Schon in unseren Anfängen mit Radio Horstmann haben wir immer den Kunden mit seinen Bedürfnissen in den Vordergrund gestellt. Gerade bei diesen komplexen Themen ist das Zusammenführen der einzelnen Produkte zu einer überzeugenden Lösung das Argument für den erfolgreichen Einsatz.“

Der Showroom ist in einzelne Wohnwelten (Außenbereich, Flur, Hauswirtschaftraum, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche) aufgeteilt, in denen die individuellen Lösungen in der Praxis anhand von Anwendungsbeispielen gezeigt werden.

Der Kunde wird von speziell geschulten Beratern durch die einzelnen Welten geführt und bekommt im Anschluss - ähnlich wie in einem Küchenstudio - einen Vorschlag für seinen individuellen Bedarf. Aber nicht nur die Präsentation der Möglichkeiten und die bedarfsgerechte Beratung, auch die Umsetzung in die Praxis ist in der serviceorientierten Unternehmensgruppe eine Selbstverständlichkeit.

So kommt das expert Service-Team nach Hause und installiert auf Wunsch die einzelnen Smart Home Komponenten und richtet gleich erste Szenarien ein. Unabhängig davon, ob man Eigentum hat oder zur Miete wohnt, sind sehr viele Lösungen ganz ohne aufwendige Verkabelung oder Bohren umsetzbar.

Die Erweiterung von Steckdosen mit intelligenten Zwischensteckern sowie der Austausch von bestehenden Schaltern ist einfach und ermöglicht es, die Wohnung smart werden zu lassen, ohne sich in der Bedienung umzugewöhnen. Man kann sein System weiter nutzen. Eine weitere Anwendung für die Musterwohnung ist die Präsentation und Erprobung von Lösungen aus dem Förderprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Dorfgemeinschaft 2.0“. Um immer ausreichend Zeit für Interessenten zu haben, ist es sinnvoll, sich über die Homepage von expert www.expert-nordhorn.de zum Wunschberatungstermin anzumelden. Ein Besuch der neuen Musterwohnung ist ab dem 2. März während der expert Öffnungszeiten möglich.

Nähere Informationen: www.expert.de/nordhorn/nordhorn

Der Kühlschrank hat ein multimediales Display für diverse Anwendungen.

Die Kaffeemaschine hört aufs Wort. Per Sprachbefehl wird hier der Espresso gekocht.

Schalter sind genau da, wo sie gebraucht werden und machen genau das, was man möchte. Ganz ohne Bohren oder aufwendige Verkabelung.

Der Smart Home Showroom begeistert auf über 85 Quadratmeter mit unendlichen Szenarien, die das Leben komfortabler werden lassen, Energie sparen helfen und die Sicherheit steigern.

Intelligente Steuerung beginnt an der Haustür zum Beispiel mit der Kamera.