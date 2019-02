Körper, Geist und Seele in Harmonie

Nordhorn Beim Yoga-Vidya Zentrum Nordhorn haben kürzlich alle sieben Schüler und Schülerinnen ihre Abschlussprüfung zum/r Yogalehrer/in bestanden. Im Rahmen der fundierten Ausbildung wurden sie in alle Yoga-Systeme eingeführt, unter anderem auch in das populäre Hata-Yoga. Die zweijährige Ausbildung erfolgte einmal wöchentlich und ist dadurch besonders vorteilhaft, weil sie berufsbegleitend stattfindet. Yoga ist für Menschen aller Altersgruppen eine wunderbare Möglichkeit die Gesundheit zu unterstützen und Körper, Geist und Seele zur Harmonie zu führen. Im Yoga-Vidya Zentrum am Stadtring in Nordhorn werden immer wieder kostenlose, offene Kennenlernstunden angeboten.

Weitere Informationen: www.yoga-vidya.de/center/nordhorn