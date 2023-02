Kita-Eweiterung am Döppersweg in Nordhorn abgeschlossen

Insgesamt rund 4 Millionen Euro hat die Stadt Nordhorn in „Denn kläijnen Hoff“ investiert. Die Kindertagesstätte auf der ehemaligen Hofstelle Boermann am Döppersweg 12 in Nordhorn bietet zukünftig Platz für bis zu 120 Kinder in drei Krippengruppen und drei Regelgruppen.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Nordhorn nimmt stetig zu. Immer mehr Eltern möchten ihre Kinder immer früher in die Betreuung geben. Die Stadt Nordhorn reagiert darauf mit dem Bau neuer Kindertagesstätten und der Erweiterung bestehender Standorte. So sind im Jahr 2022 die beiden Kindertagesstätten „Farbklecks“ und „GIPfelstürmer fertiggestellt und in Betrieb genommen worden.

Auch die Erweiterung des bestehenden Kita-Standorts am Döppersweg ist ein wichtiger Baustein in den Bestrebungen der Stadt Nordhorn, die Betreuungsquote von deutlich mehr als 90 Prozent auf 100 Prozent zu erhöhen. Die ehemalige Hofstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den städtischen Neubaugebieten im Ortsteil Deegfeld, in denen viele junge Familien zu Hause sind.

Bereits seit April 2017 ist hier eine Kindertagesstätte untergebracht. Der „Rappelkiste e. V., Verein für familienergänzende Erziehung“, betreute hier bislang allerdings nur eine Krippengruppe für Kinder von ein bis drei Jahren und eine Regelgruppe für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Der Standort war lediglich als Übergangslösung bis zur Fertigstellung der Kita „Farbklecks“ gedacht. Mit der Erweiterung verdreifacht sich nun das Angebot der Betreuungsplätze und die Kita ist bestens für den Dauerbetrieb ausgestattet.

Bestand umgebaut und Neubauten erstellt

Insgesamt hat die Stadt Nordhorn rund 4 Millionen Euro in den Umbau der Bestandsgebäude und die Errichtung neuer Gebäude zur Erweiterung der Kita investiert. Baubeginn war im Januar 2021. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Johannes Hensen Baukonzept aus Veldhausen hat Projektleiterin Anne-Katrin Kröncke von der Stadt Nordhorn darauf geachtet, dass der ländliche Charme der Gebäude erhalten bleibt. Nach Abschluss der Baumaßnahmen besteht die Kita nun aus vier organisch miteinander verbundenen Gebäudeteilen.

Die ehemalige Scheune wurde bis Juli 2022 umfassend umgebaut und erweitert. Das Gebäude wurde ursprünglich im Jahr 1914 errichtet und zuletzt als Stall genutzt. Anschließend stand es längere Zeit leer. Hier finden nun nach dem Umbau zwei Krippen- und zwei Regelgruppen Platz.

Für zusätzliche Bewegungs-, Intensiv- und Geräteräume wurde ein neues Gebäude errichtet. Auch in diesem Neubau wurde historische Bausubstanz wiederverwendet: Das Dach wird von sechs gut erhaltenen Eichengebinden getragen, die auf der Hofstelle vorhanden waren.

Ein weiterer eingeschossiger Neubau verbindet die alten und neuen Gebäudeteile auf der Hofstelle miteinander. Hier sind Essensraum und Küche sowie ein Lagerraum für Nahrungsmittel und entsprechende Sanitärräume untergebracht.

Das ehemalige Wohnhaus war ursprünglich nur provisorisch für den Kita-Betrieb hergerichtet worden. Nach der Fertigstellung der Scheune wurde es nun für den Dauerbetrieb umgebaut. Die letzten Restarbeiten sollen im März dieses Jahres abgeschlossen werden. Anschließend können darin dann wieder eine Krippen- und eine Regelgruppe betreut werden. Damit ist die Kita „Denn kläijnen Hoff“ dann komplett.

Vereinfachen und entschleunigen

Geleitet wird die Kita „Denn kläijnen Hoff“ von Christian Pump. Er und sein Team legen konzeptionell großen Wert auf eine natürliche, ökologische und nachhaltige Ausrichtung. „Im Garten entstehen Hochbeete, in denen wir Gemüse anpflanzen und später ernten und verarbeiten. Die Jägerschaft hat uns Obstbäume gespendet, die ersten Äpfel wurden schon im Kuchen verwertet. Die Nähe zum Milchhof Reimink fördert dieses Anliegen darüber hinaus. Von ihm beziehen wir ebenfalls Nahrungsmittel“, sagt Pump.

Ein Atelier sowie eine große, mit freiliegenden Holzbalken ausgestaltete Bewegungshalle schaffen zahlreiche Möglichkeiten, der Kreativität sowie dem kindlichen Bewegungsdrang Raum zu bieten. Eine Hauswirtschaftskraft soll das Anliegen, gesunde Speisen zuzubereiten und zu genießen, unterstützen.

Ines Müller, Verbundleitung des „Rappelkiste e. V.“, begründet diesen Ansatz mit einer veränderten Welt: „Groß und Klein leben heute in einer sehr technisierten Welt. Hier, in diesem noch ländlich geprägten Umfeld, wollen wir den Alltag vereinfachen und entschleunigen.“

Nähere Informationen: www.rappelkiste-nordhorn.de