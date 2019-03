Kanutouren mit Hartmut Budde

Nordhorn Wer als Gruppe oder Firma abenteuerliche und zugleich entspannte Freizeitgestaltung möchte, ist bei Hartmut Budde von den Nordhorner Kanutouren an der richtigen Adresse. Für seine Gäste bietet er unterschiedliche Touren in Kombination mit dem Rad, Kanu, Grillen…. an. Noch relativ neu im Programm ist die „Tierpark-Classic-Tour“. Diese Tour hat Hartmut Budde in Kooperation mit dem Tierpark Nordhorn entwickelt. Es handelt sich um ein Komplettangebot, bestehend aus Personentransfer, Kanutour und Abschluss mit Grillbuffet im Gasthaus „De Malle Jan“. Die Besonderheit ist auch, dass die Gäste keinen Eintritt für den Tierpark zu bezahlen haben und sie im De Malle Jan in geschlossener Gesellschaft sind.

Nähere Informationen: Mobilnummer: 01728086154, Email: hartmut.budde@web.de, Internet: www.nordhorner-kanutouren.de.