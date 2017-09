K + K-Filiale an der Bentheimer Straße umgebaut

gn Nordhorn. Der Lebensmittel-Vollsortimenter Nr. 1 im Münsterland mit Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Produktion. Das in Gronau ansässige, von der Familie Klaas geführte Unternehmen K + K Klaas + Kock wird am Donnerstag, 7. September, einen modernen Lebensmittel-Verbrauchermarkt Bentheimer Straße wiedereröffnen.

Nun ist es geschafft. Der K+K-Markt an der Bentheimer Straße 26 öffnet nach kompletter Renovierung wieder seine Türen. Neben der energetischen Erneuerung der Fassade, der Sanierung und Erneuerung der Haustechnik, dem Umbau nach den neusten Standards hat K+K auch sein neues Farbkonzept im Markt umgesetzt. Neu steht ein Leergutautomat für das Ein- und Mehrweg-Sortiment zur Verfügung.

K + K bietet als Lebensmittel-Vollsortimenter eine große Produktpalette an Markenartikeln und Artikel zu Discountpreisen. In der Vorkassenzone sorgt weiterhin die Bäckerei und Konditorei „Lohner Landbäcker“ täglich für ein reichhaltiges Angebot an frischen Brot- und Backwaren. Hier kann der Kunde im vergrößerten Verzehrbereich Kaffeespezialitäten, Snacks und andere Leckereien genießen.

„Frische, Qualität und gutes Preisniveau – gemischt mit bestem Kundenservice“, unter diesem Motto präsentiert sich der umgebaute K+K Markt. Das Unternehmen ist mit seinen mittlerweile über 210 K+K Märkten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bestens bekannt. Die hauseigene Großmetzgerei beliefert täglich exklusiv alle K+K Märkte mit besten Fleisch- und Wurstwaren unter der Hausmarke „drilander“. Nähere Informationen: www.klaas-und-kock.de