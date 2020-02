Jörg Stiepel übernahm vor 25 Jahren die VGH Vertretung in Uelsen

Am 1. Januar 1995 übernahm der Uelsener Jörg Stiepel die VGH Agentur am Kappenbergshof von Gerrit van Goor. Da der Kundenstamm stetig wuchs, wurde 1997 Gerold Epmann zur Unterstützung im Außendienst eingestellt.

Ein erster Meilenstein für Jörg Stiepel war 1999 der Umzug vom Kappenbergshof an die Itterbecker Straße. Er bezog dort mit der Agentur den Neubau. Um den Kundenansprüchen auch in der Zukunft gerecht zu werden, wurde das Büro von 100 auf 230 Quadratmeter vergrößert, die Öffnungszeiten kundenfreundlicher gestaltet und der Service erweitert.

2015 stieg der gelernte Versicherungskaufmann Friedbert Hollmann in die Agentur ein und die Stiepel & Hollmann GmbH wurde gegründet.

2019 konnte mit Ruud Holthuis ein weiterer erfahrener Außendienstmitarbeiter gewonnen werden. Er spricht perfekt niederländisch, dies wird von den zahlreichen niederländischen Kunden gern in Anspruch genommen.

Bei der Kundenbetreuung werden die beiden Agenturinhaber auch im Innendienst von einem eingespielten Team unterstützt. Mit Anke grote Wiegerink, Friedhild Veddeler, Anne Lübbermann sowie der Auszubildenden Maike Holtvlüwer hat die VGH-Agentur an der Itterbecker Straße ein kompetentes Team, das den Kunden gern zu allen Fragen rund um verschiedene Absicherungen und der dazugehörigen Schadenregulierung zur Verfügung stehen. In der Vergangenheit wurden in der Agentur viele junge Nachwuchskräfte ausgebildet und auch zukünftig wird die Aus - und Weiterbildung einen hohen Stellenwert einnehmen. „Die Zahl unserer erfahrenen Mitarbeiter und ihre über viele Jahre gepflegten persönlichen Kontakte sind die eigentlichen Pfeiler, auf denen der Erfolg unsere Agentur in Uelsen ruht“, betonen Stiepel und Hollmann. Aus vielen Gesprächen mit den Versicherten wissen beide, dass Kundennähe, kurze Wege, individuelle Beratung und vor allem eine zuverlässige Schadensabwicklung entscheidende Gründe sind, warum mehr als 4700 Kunden ihnen teils seit Generationen ihr Vertrauen schenken.

„Für uns ist es selbstverständlich, dass in der Agentur plattdeutsch und niederländisch gesprochen wird“, sagen die beiden Versicherungsexperten.

Beide sind sehr stolz auf ihr Team, auf das sie sich jederzeit verlassen können. „Das ist einer der Erfolgsgaranten unserer Agentur und dafür sind wir unseren Mitarbeitern sehr dankbar“, sind sich beide Agenturinhaber einig.

Die Agentur setzt nicht nur auf Produkt- und Servicequalität, sondern auch auf gesellschaftliches Engagement. Jörg Stiepel und Friedbert Hollmann: „Wir fühlen uns der Region und ihren Menschen sehr verbunden. Durch das Sponsoring im Sport und mit zahlreichen sozialen Projekten werden wir uns weiter für die Menschen und deren Wohl in der Region einsetzen.“