Jetzt neu: „Lingener Ansichten“

Lingen Der niederländische Künstler konnte von der Medienwerkstatt in Lingen exklusiv dafür gewonnen werden, stadtbekannte Lingener Motive künstlerisch darzustellen. Die streng limitierten und vom Künstler selbst signierten Bilder „Lingener Ansichten“ sind ab sofort ausschließlich in der Lingener Tourist Info erhältlich.

Die Werke von Erik Zwezerijnen wurden bereits weltweit in Museen und Galerien in New York, Miami, Barcelona, Paris, Mexico, Santa Fe, Buenos Aires sowie in seiner eigenen Galerie in der Altstadt von Groningen ausgestellt. 2006 erhielt der Künstler den Internationalen Art Competition Award/Kirkland-Washington.

Es ist der Klassiker für die Last-Minute-Weihnachtsshopper: am 24. Dezember um halb Eins noch schnell ein paar Lingener Einkaufsgutscheine in der Tourist Info kaufen und die Geschenke für die abendliche Bescherung sind komplett. „Tatsächlich ist der Einkaufsgutschein gerade im Weihnachtsgeschäft der Renner“, weiß Jan Koormann, Geschäftsführer der Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH.

„Aber darüber hinaus bieten wir in der Tourist Info noch viel mehr Geschenkideen, ein kleiner Bummel durch unsere Regale kann sich also für Geschenksuchende lohnen“, so Koormann.