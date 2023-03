Itterbeck öffnet am Wochenende die Türen

Die Werbegemeinschaft Itterbeck veranstaltet am Wochenende 11. und 12. März ihre Tage der offenen Tür. Die teilnehmenden Geschäfte und Betriebe öffnen an beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Der Oldtimerclub Niedergrafschaft und die Renngemeinschaft Itterbeck stellen ihre Fahrzeuge aus. Leckeren Kaffee und Kuchen gibt es im Bürgerzentrum. Der Erlös geht an den Förderverein der Grundschule und an den Förderverein Kindergarten Itterzwerge. Zusätzlich gibt es leckeres Essen an einem Foodtruck und weiteren Ständen. Der Motorcrossverein Niedergrafschaft gibt Gas und bietet Demonstrationen im Kindercross. Die Kinder haben nicht nur auf Karussells, Hüpfburgen und beim beliebten Torwandschießen Spaß, sie können auch mit Wachs kreativ werden. Der Mini Truck Club Roadtrain Emsland/Schüttorf stellt seine Modelle aus. In einem SUV auf einem Offroad-Parcours mitzufahren, wird zu einem besonderen Erlebnis. Außerdem beweist die Feuerwehr Itterbeck bei verschiedenen Übungen ihre Leistungsstärke.

An beiden Tagen entdecken die Besucher bei Hubschrauberrundflügen Itterbeck und Umgebung aus der Luft. Das Tagesticket kostet 45 Euro, im Vorverkauf 40 Euro. Wer die Seite der Werbegemeinschaft auf Facebook liked und mit „Ich will gewinnen“ kommentiert, kann einen von vier Rundflügen gewinnen.

Der Heimathof Itterbeck öffnet auch an beiden Tagen. Außerdem verkehrt am Samstag und Sonntag ein Shuttleservice.

Weitere Infos auf www.facebook.com/werbegemeinschaft.itterbeck