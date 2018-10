Irland lässt grüßen beim Moonlight-Shopping in Emlichheim

Emlichheim Diesmal geht es nach Irland. Das Moonlight-Shopping in Emlichheim steht ganz im Zeichen der grünen Insel. „Moonlight-Shopping“ heißt es am Freitag, 26. Oktober, zum zwölften Mal in Emlichheim. Veranstalter ist die örtliche Werbegemeinschaft. Von 17 bis 22 Uhr hat die Bevölkerung die Gelegenheit, sich in aller Ruhe über die vielfältigen Angebote der teilnehmenden Geschäfte zu informieren. Die Einzelhändler und Firmen halten wieder kleine Überraschungen für die Besucher bereit. Weil Irland diesmal im Mittelpunkt des Moonlight-Shoppings steht, werden die Geschäfte in den typischen irischen Landesfarben orange, weiß und grün dekoriert. Irisches Flair hält Einzug in die Emlichheimer Einkaufsmeile rund um Hauptstraße, Wilsumer Straße, Bahnhofstraße und großem Kreisverkehr.

In einigen Geschäften können sich Besucher Spezialitäten von der Insel schmecken lassen, zum Beispiel irischen Whiskey, Irish Coffee und Ear Grey Tee, das süße Hafergebäck Scones, Brot mit irischer, salziger Butter, der Eintopf irisch Stew und vor allem das irische Nationalgetränk, das weit über die Grenzen Irlands bekannt ist, Guinness Bier. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Fackeln, offene Holzfeuer und Kerzen sorgen am Freitagabend einmal mehr für ein stimmungsvolles Ambiente. Dem Emlichheimer Einzelhandel geht es mit dem langen Einkaufsabend insbesondere darum, die Kontakte mit den Kunden zu pflegen.

Zum abendlichen Bummeln und Genießen laden folgende Mitgliedsgeschäfte der Werbegemeinschaft Emlichheim ein und freuen sich auf viele Gäste: Baumarkt, Grill- und Angelshop Grüppen, Hanne’s Laden (Bücher und Schreibwaren), Schuhhaus Scheerhorn, Schuh- und Sporthaus Kröse, Hoedt Fashion Store, Elektro Schrovenwever & Wortelen, Baby und Junior, Mode und Textil Borgmann, Blumenkunst Collmann von Schatteburg, Reiseland Reisebüro Berndt, Raumausstattung Harland, Spiel- und Schreibwaren Borghorst-Unverfehrt, Versicherungsbüro LVM Kwast sowie Uhren Schmuck und Optik Doeker.

Viel gute Stimmung gibt es beim Moonlight-Shopping in Emlichheim.

Es wird gemütlich beim Moonlight-Shopping.