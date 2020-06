Innengarten-Kultur vom „Grünhaus“ in Nordhorn

Nordhorn „Das Grünhaus“ hat in der Annastraße84 im Nordhorner Stadtteil Blanke eröffnet. Das Geschäft hat sich ganz auf die so genannte Innengarten-Kultur spezialisiert. Dort sind viele Dinge erhältlich, die man für einen Innengarten braucht. Beleuchtung, Klimageräte, Ventilatoren und Dünger für die Pflanzen in Flaschen gehören unter anderem dazu. Außerdem führt das neue Geschäft Kamado Keramikgrills, die ihren Ursprung in Japan haben. Mit dem vielseitigen Garten-Brutzler gelingen Gemüse, Pizza und Fisch schnell und elegant. Zubehör dafür gibt es ebenfalls. Alles, was nicht im Laden vorhanden ist, kann schnell besorgt werden. Artikel für den Golfsport werden das Sortiment bald ergänzen. Telefonisch zu erreichen ist das Geschäft unter 05921 7292648.