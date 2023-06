In Veldhausen ist am Sonntag richtig was los

Veldhusen - doar mött wij häin“ lautet das Motto am Sonntag, 18. Juni, von 12 bis 18 Uhr, wenn die Werbegemeinschaft Veldhausen zum großen Sommerfest in die Ortsmitte auf der Dr. Picardt-Straße einlädt. Der Straße verwandelt sich in eine Fußgängerzone und wird regelrecht zu einer Flaniermeile. Es wird alles dafür getan, damit sich alle Besucher des Festes an diesem Tag wohlfühlen.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Bevor das eigentliche Festtreiben beginnt, findet ab 11 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Mühlenhof statt. Die Geschäfte haben am Nachmittag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Horst Büter von der Werbegemeinschaft Veldhausen bedankt sich bei der Samtgemeinde Neuenhaus für die Unterstützung zur Einholung aller Genehmigungen. Aber auch den Organisationen und Vereinen, die sich an dem alle zwei Jahre stattfindenden Sommerfest beteiligen, sagt er herzlichen Dank.

Zahlreiche Institutionen und Vereine aus Veldhausen haben ihre Teilnahme zugesagt und sich einiges einfallen lassen, um sich selbst zu präsentieren, aber auch um den Besuchern ein paar Stunden Kurzweil zu vermitteln.

Und dabei wird es richtig spektakulär, beispielsweise wenn Stuntfahrer und Motorradartist Dirk Manderbach auf dem Motorrad beim Autohaus Hindriks seine Künste vorführt und den einen oder anderen mit staunenden Blicken zurücklässt. Auf seine Art ist Jannik Freestyle ein wahrer Künstler. Er ist einer der besten Fußballfreestyler Deutschlands. Er zeigt, wozu er mit dem Ball in der Lage ist und wie er scheinbar an der Schnur gezogen das runde Leder tanzen lassen kann. Dabei geht es regelrecht artistisch zu. Diese Sportler haben Tricks drauf, die selbst gestandene Bundesligaprofis nicht beherrschen. Auch um das runde Leder dreht es sich beim Fußballdarts der Volksbank. Doch hier sind die Besucher zum Mitmachen aufgefordert. Es geht darum, den Ball auf eine überdimensionale Darts-Scheibe zu schießen. Punkte gibt es, entsprechend dem Pfeilwerfen, für die erreichten Felder. Das ist eine Herausforderung für alle Altersklassen.

© Hermann Lindwehr Die Feuerwehr Veldhausen darf auf dem Sommerfest wie bei den letzten Malen nicht fehlen.

Einen ganz anderen Reiz übt die Kletterwand an der Sparkasse aus. Gesichert geht es an der senkrecht stehenden Wand von Vorsprung zu Vorsprung möglichst bis an die Oberkante der Wand. Mit Hüpfburgen, Kinderschminken, Karussells und anderen Attraktion ist für die Unterhaltung der Kleinen an diesem Nachmittag bestens gesorgt.

Wer es lieber etwas beschaulicher mag, besucht die Oldtimer- und Schleppermeile, wo rund 40 alte Modelle, die von ihren Besitzern liebevoll gepflegt wurden, ausgestellt sind. Fachsimpeln ist dort natürlich erlaubt und gewünscht. Auch die alten Landmaschinen und Traktoren sind zu sehen. Baumaschinen, Radlader und Bagger sind ebenfalls vor Ort. Ein paar Nummern kleiner, aber nicht minder interessant dürfte die Ausstellung der Modelle des Autohändlers Jansen und Wolters sein.

Plattproater stellen Gerichte vor

Vor Ort ist auch der Groafschupper Plattproater Kring, der unter anderem alte typische Gerichte vorstellt und zum Probieren anbietet.

Beim Radhaus dreht sich alles um die Fietse, wo eigens ein Show-Truck Station macht, an dem die neueste Generation der E-Bikes zu sehen ist.

Schuhhaus Büter läutet beim Sommerfest die Aktionswochen zum 70-jährigen Bestehen ein. Am Sonntag macht das Lurchi-Mobil am Stand von Büter Station.

Die Feuerwehr Veldhausen stellt ihre Fahrzeuge und Geräte vor und informiert auch zum Thema Sicherheit. Es gibt aber auch eine Vorführung, bei der ein Auto aufgeschnitten wird, das vermeintlich an einem Unfall beteiligt war. Zusätzlich gibt es eine Stempelaktion. An sechs Stationen können diese gesammelt werden und abgegeben werden. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost.

Für Essen und Getränke ist gesorgt. An der Cocktailbar gibt es Hochprozentiges für alle, die es mögen. Aber auch alkoholfreie Getränke sind dort im Angebot.