In Lingen ist am Sonntag viel los

Lingen Im Rahmen der Maikirmes auf dem Festplatz an der EmslandArena haben die Geschäfte in der Lingener Innenstadt am Sonntag, 5. Mai, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus stellen die Lingener Autohändler auf dem Marktplatz bereits zum neunten Mal auf der „Lingener Automeile“ ihre Neuwagen-Palette vor. Und für eine Pause nach den erfolgreichen Einkaufstouren kann man auf dem Marktplatz einen Kaffee in der Maisonne genießen und von einer Fahrt im neuen Auto träumen. Weiter sorgen neben den angestammten Gastronomen der Innenstadt wieder verschiedene Anbieter herzhafter wie auch süßer Angebote im gesamten Bereich der Fußgängerzone für gastronomische Abwechslung. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Die Geschäfte in der Innenstadt und in der Rheiner Straße/Kaiserstraße öffnen am 5. Mai zwischen 13 und 18 Uhr. Foto: privat