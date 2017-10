In Itterbeck wird zünftig gefeiert

gn Itterbeck. Der Einlass in das Festzelt auf dem Festplatz in Itterbeck erfolgt um 19 Uhr. Die Gäste können sich auf bayrisches Bier, bayrische Essensspezialitäten (Haxen, Leberkäse, Nürnberger Würstchen, Knödel, Sauerkraut und vieles mehr) und hochkarätige musikalische Unterhaltung freuen. Für die Veranstaltung konnten die Organisatoren (Itterbecker Werbegemeinschaft, Festwirtin Renate Kolthof von der NyKO GmbH Gastroservice & Events und Hans-Bernd Pikkemaat) das Trio Alpin gewinnen, das durch Funk und Fernsehen bekannt ist. Die drei Erfolgsmusiker Josef Schweiberer, Walter Platzgummer und Markus Kröll zählen seit drei Jahrzehnten zu den absoluten Topprofis für zeitgemäße Stimmungs- und Tanzmusik. Was für das Publikum so leicht und locker von der Bühne klingt, ist allerdings das Ergebnis von konstruktivem Fleiß, eisernem Willen und vielen harten Proben – und nicht zuletzt bekräftigt enormes Können und Talent das musikalische Wirken aller drei Bandmitglieder. Im Bühnenprogramm des viel umjubelten Trios findet sich neben brillantem Zillertaler Stimmungssound mit Geige, Jodlern und Spezialitäten auf der steirischen Harmonika natürlich auch gepflegte moderne, internationale Unterhaltungs- und Schlagermusik.

Auf der Basis traditioneller Strukturen hat das Trio Alpin in seinem Bühnenprogramm immer wieder musikalische Ideen und Schmankerln, vor allem auf der steirischen Harmonika eingebaut, die stets überraschen und überzeugen. Fröhlich schwungvoll und mit musikalischem Humor haben die drei Virtuosen aus dem hinteren Zillertal ihre Ideen verwirklicht und durch die Umsetzung zahlreicher Fantasien schon vielfach bewiesen, dass die steirische Harmonika in der volkstümlichen Musik an führender Stelle zu reihen ist.

Außerdem ist mit DJ Bert Voegd ein weiterer Meister der stimmungsvollen Unterhaltung auf der Bühne vertreten.

Karten für die Veranstaltung sind im Vorverkauf bei den Grenzlandmärkten in Itterbeck, Wielen, Wilsum, Veldhausen, Uelsen und Itterbeck, bei der Tankstelle Vorrink in Itterbeck und bei Guido´s Salon in Hoogstede erhältlich.

Weitere Informationen: www.nyko-gastroservice.de