In Huus und VLH: Serviceleistungen unter einem Dach

Der Pflegedienst in Huus ist mit dem Beratungs- und Pflegestützpunkt umgezogen. Gemeinsam mit dem Lohnsteuerhilfeverein Keus aus Itterbeck werden die Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse genutzt.

Nach Terminvereinbarung sind Beratungen in den neuen Räumen Am Neuland 1 in Hoogstede möglich. Durch die Nähe zur Tagespflegeeinrichtung up Visite bietet in Huus so eine ganzheitliche Beratung zu allen Themen der Pflege. Die zertifizierten Pflegeberater führen im Beratungsgespräch durch die vielen Möglichkeiten, die ein Pflegegrad mit sich bringt, sind behilflich beim Ausfüllen von Anträgen und beantworten gern Fragen. Terminvereinbarungen unter Telefon 05944 5999650.

Seit einigen Monaten ist die von Albert Keus geleitete Beratungsstelle des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) neben Itterbeck, nun auch in Hoogstede, Am Neuland 1, zu finden. Das Team um Albert Keus - hier insbesondere Christin Hesselink, berät sich im Rahmen der Mitgliedschaft zur VLH in allen Einkommenssteuerfragen und steht als persönliche Ansprechpartnerin zur Verfügung. Für die Mitglieder aus Hoogstede und Umgebung ein besonderer Service vor Ort. Willkommen sind Arbeitnehmer, Auszubildende, Beamte, Vermieter sowie Rentner.

Weitere Infos unter www.vlh.de/bst/4100/ beziehungsweise www.inhuus.de