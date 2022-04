In der Grafschaft bricht das Sammelfieber aus

Nordhorn Am 8. April wird ein Sammelalbum über die Auflage der GN gratis verteilt. Damit startet ein gemeinsames Projekt von den GN, Stickerfreunde und dem Tierpark Nordhorn. Das Album ist 56 Seiten stark. Viele Tier- und Sammelbilder aus dem Tierpark Nordhorn, die als Sticker im Aktionszeitraum (8 Wochen) gesammelt werden, können in das Album eingeklebt werden. Zudem ist das dekorative Album mit interessanten Informationen über den Tierpark Nordhorn und seine Tiere angereichert.

Unter den herkömmlichen Sammelstickern verstecken sich drei Sondersticker, die jeweils für eine Familienjahreskarte einzutauschen sind. Die Finder von fünf Sonderstickern gewinnen außerdem eine Tierpatenschaft.

Der Verkaufsstart der Sammelsticker ist am Freitag, 8. April. Die Sammelsticker sind bei knapp 50 Verkaufsstellen in der gesamten Grafschaft in 4er-Packs á 60 Cent erhältlich. Alle Verkaufsstellen und weitere Infos zur Aktion gibt es unter www.gn123.de/Stickeraktion.

Weitere Exemplare des Albums sind im Tierpark oder auch online unter www.stickerfreunde.shop für 3,90 Euro pro Stück erhältlich. Auch die Sticker mit den Tierpark-Lieblingen sind dort erhältlich.