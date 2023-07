Hotel am Stadtring in Nordhorn unter neuer Leitung

Mit Freude stellt sich das neue Hotel am Stadtring vor. Steve Bormann, Romy Müller, Christian Terbeck und ihr Team bringen frischen Wind in das traditionsreiche 4-Sterne Haus in Nordhorn. Die Küchenmannschaft um Chefkoch Marcel Dissel hat sich viel vorgenommen. Saisonalität, Nachhaltigkeit und Tierwohl sind ihnen sehr wichtig. Die Produkte werden überwiegend aus der Region bezogen. Ausgesuchte Weine und Getränkespezialitäten runden das Angebot ab.

Das Restaurant öffnet Montag bis Freitag von 12 bis 21 Uhr sowie samstags von 17 bis 21 Uhr. Ob Tagungen, Firmenevents, Hochzeiten oder Geburtstage – gerne wird ein individuelles Event geplant. Die neu renovierten Hotelzimmer laden zum Entspannen und Verweilen ein. Seit Wiedereröffnung ist viel passiert - und es geht weiter ...

Weitere Infos auf www.hotel-am-stadtring.de