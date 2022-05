Holzquadrat Meisterbetrieb informiert zur Wohngesundheit

Nordhorn Der Meisterbetrieb Holzquadrat und der innovative Bodenbelagshersteller Wineo laden alle Interessierten ein, sich am Donnerstag, 2. Juni, von 10 bis 13 Uhr im einzigartigen Wineo Retro Caravan, der zur Neuenhauser Straße 87 in Nordhorn kommt, zu dem Thema „biologische Inhaltsstoffe in Bodenbelägen“ zu informieren.

Der Wineo Retro Caravan kommt am 2. Juni zur Firma Holzquadrat in Nordhorn. Fotos: privat

Im Gepäck sind spannende Fakten zur Wohngesundheit und dem Purline Bioboden. Der liebevoll gestaltete 1978er Airstream dient als Materialbibliothek und Vorführungsmöglichkeit der immerhin 38 Belagsmuster aus den für den privaten Bereich geeigneten Bioboden- Serien Wineo 1000 und Wineo 1200. Praktische Vorführungen zur Reinigung oder Kratz-Tests runden das Angebot ab.

Im Wineo-Airstream-Caravan gibt es alle Infos zu modernen Bodenbelägen. Foto: privat

Was erwartet die Besucher außerdem?

• ein weltweit einzigartiger, elastischer Bodenbelag, der konzeptbedingte Strapazierfähigkeit mit absoluter Nachhaltigkeit und Designvielfalt verbindet.

• ein schneller Überblick über Produkte, Dekore, Aufbauten, Verlegungsmöglichkeiten.

• Informationsaustausch mit Hersteller, Verlegern und Beratern.

• selbstverständlich alles coronakonform.

Weitere Infos auf www.holzquadrat.de