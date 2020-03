Holzquadrat Konzept 13.0 – Renovierung aus Meisterhand

Nordhorn Von der Idee bis zur Übergabe und Abnahme hat der Kunde nur einen Ansprechpartner: die Firma Holzquadrat. Speziell in der heutigen Zeit, in der fundierte Kenntnisse im Handwerk nicht mehr selbstverständlich sind, bietet der Meisterbetrieb in Nordhorn viele entscheidende und für den Kunden wichtige Qualitätsmerkmale. Viele Kunden schätzen zunehmend, sich bei Umbau, Ausbau, Modernisierung oder Sanierung - unabhängig ob privat oder gewerblich – nicht um Ablauf und Koordination der Handwerker kümmern zu müssen.

Die Partnerbetriebe der Firma Holzquadrat erweitern durch die Gemeinschaft das eigene Leistungsangebot zu „Alles-aus-einer-Hand“ und arbeiten gemeinsam „Hand-in-Hand“ für einen noch größeren Kundennutzen, zur Entlastung der Kunden.

Das Team von Holzquadrat organisiert für die Kunden die notwendigen Handwerker, die den individuellen Wünschen und Bedürfnissen gerecht werden. Dabei hat Holzquadrat den Anspruch, dass die Kunden nur einen Ansprechpartner haben, der verantwortungsvoll ihre Aufgaben entgegennimmt. Der Ablauf wird überwacht und die Abnahme wird kritisch übernommen.

Helfer beim Wasserschaden

Tritt ein Wasserschaden auf, muss zügig gehandelt werden, da sich der Schaden sonst ausweiten kann. Schnelles Handeln zahlt sich hierbei substanziell und finanziell definitiv aus. Damit die Betroffenen mit den Problemen (Schadensaufnahme, Meldung an die Versicherung, Begutachtung, Trocknung, Schadensregulierung) nicht allein da stehen, hat sich Gerd Reiners von der Firma Holzquadrat intensiv mit dem Thema beschäftigt und die Weiterbildung zum Wasserschaden-Fachberater erfolgreich absolviert. Er ist nun Ansprechpartner, wenn Haus oder Wohnung „Land untergehen“.

Nachhaltigkeit der Materialien

Der Begriff Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Es geht dabei um den Erhalt von Artenvielfalt und die ursprüngliche Gestalt von Landschaften. Die Firma Holzquadrat widmet sich diesem sensiblen Thema und bezieht ihre Waren, Materialien und Betriebsmittel verantwortungsvoll. Durch den Bezug dieser Mittel aus dem regionalen wie auch dem europäischen Wirtschaftsraum wird das daraus Hergestellte wieder zu einem verlässlichen Produkt, abseits von Diskussionen über unmenschliche Produktionsbedingungen, unzuverlässiger Zertifizierung und ökologischer Risiken.