Hoffmann Metallbau bietet Terrassen-Markisen von Warema an

gn Nordhorn. Innovative Terrassen-Markisen von Warema für jeden Geschmack sind bei der Firma Hoffmann Metallbau neu im Angebot. Diese gibt es in den unterschiedlichen Ausführungen, zum Beispiel als Kassetten-, Gelenkarm-, Pergola-, oder Seiten-Markise. Sie spenden Schatten und schützen vor leichtem Nieselregen.

Warema fertigt alle Terrassen-Markisen individuell nach Maß aus hochwertigen Materialien. Dabei haben die Kunden die Wahl aus Markisenstoff in über 100 Farben und Dessins sowie verschiedenen Farbgebungen der Metallelemente. Doch nicht nur optisch passen Terrassen-Markisen von Warema perfekt. Auch in Sachen Komfort erfüllt dieser besondere Sonnenschutz garantiert die Erwartungen der Kunden. Vielfältiges Zubehör macht das möglich: So können die Terrassen-Markisen mit automatischem Antrieb auf Wunsch sogar ganz bequem per Funk, Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Darüber hinaus sorgen eine optional verfügbare integrierte Beleuchtung oder die Warema-Heizstrahler mit Funksteuerung dafür, dass sich die Kunden auch dann unter ihren Terrassen-Markisen wohlfühlen, wenn nur wenig oder sogar keine Sonne scheint.

Nähere Informationen: www.hoffmann-metallbau.net und www.warema.de