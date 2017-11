Hof Veldink unter neuer Leitung

gn Emlichheim. Im Herzen von Emlichheim bietet der Hof Veldink nicht nur mit einem Hotel alle erdenklichen Annehmlichkeiten, sondern auch ein liebevoll gestaltetes Restaurant. Wohlfühlen und Genießen ist die Devise dieses Hauses.

Seit dem Sommer ist der Geschäftsführer des Alten Landhaus Buddenberg in Ringe, Hartmut Beerlink, jetzt auch Geschäftsführerr vom Hof Veldink in Emlichheim. Seit nunmehr sechs Jahren können sich Gäste in dem historischen Gebäude unter anderem kulinarisch verwöhnen lassen. In gemütlicher Atmosphäre wird ein kulinarischer Mix von Steaks bis Burgern geboten. Aktuell gibt es beim Hof Veldink jeden Donnerstag ein reichhaltiges Adventsbuffet.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter der Adresse www.hof-Veldink.de.