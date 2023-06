Hertrampf erweitert Sortiment im Bereich E-Mobilität

Mit Hertrampf E-Bikes erweiterte die Hertrampf-Gruppe 2021 ihr Sortiment im Bereich der E-Mobilität. Neben den schon bekannten E-Motorrädern von Husqvarna, KTM und Harley-Davidson bietet das Unternehmen seitdem auch hochwertige E-Bikes/-Fahrräder an. Vom Kinderrad über City- und Trekking-Bikes bis hin zum Hardcross-Sportmodell lautet das Motto: „Wir haben für jeden das passende E-Bike!“

Mit einer großen Ausstellung mit Rädern der Marken Husqvarna, GASGAS, Yamaha und R Raymon hält der Standort in Nordhorn die ganze Breite an E-Bikes bereit.

Aufgrund des erweiterten Angebotes im Bereich E-Mobilität waren irgendwann auch größere Räumlichkeiten erforderlich. Sie befinden sich jetzt im Gebäude eines ehemaligen Autohauses an der Bentheimer Straße 239.

Mit fünf Standorten, verschiedenen Unternehmensbereichen und über 85 Experten ist die Unternehmensgruppe führender Ansprechpartner rund um motorisierte Zweiräder. Maschinen von KTM, Harley-Davidson, Ducati, Suzuki, Honda, Piaggio, Moto-Guzzi, Aprilia, Peugeot, MV-Agusta, Bimota oder Husqvarna stehen weiterhin in den modern gestalteten Verkaufshäusern (in Nordhorn an der altbewährten Adresse Sachsenstraße 5) zur Auswahl.

Nähere Informationen: www.hertrampf-nordhorn.de