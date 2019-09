Herbstkirmes und verkaufsoffener Sonntag in Lingen

Lingen. Herbstzeit ist Kirmes, und das ist in Lingen nicht anders. Traditionell beginnt die Herbstkirmes in Lingen immer am ersten Wochenende im Oktober, diesmal aufgrund des Feiertags schon am Donnerstag (3. Oktober) und damit einen Tag länger. Bis Montag (7. Oktober) drehen sich die Karussells auf dem Festplatz an der Lindenstraße. Und am Sonntag (6. Oktober) ist in Lingen verkaufsoffener Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte geöffnet. Für eine Pause nach den erfolgreichen Einkaufstouren laden die Cafés in der Innenstadt und rund um den Marktplatz zu einer Pause in der Herbstsonne ein.

Nähere Informationen: www.tourismus-lingen.de