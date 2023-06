Heimat für die Bücherei in historischem Gebäude

Ein unter Denkmalschutz stehendes, ehemaliges Wohnhaus im Ortskern von Gildehaus aus dem Jahre 1569, wurde im vergangenen Jahr umfangreich zur Bücherei und zum Stützpunkt der Diakonie umgebaut. Dabei handelt es sich um eines der ältesten Häuser rund um die reformierte Kirche in Gildehaus. Die Stadt Bad Bentheim hatte Jan-Lukas Veddeler gebeten, sich des Objekts anzunehmen. Mit dem Architekten Joaquim Pena kooperiert er seit Jahren. Gemeinsam realisierten sie das umfangreiche Projekt. Wegen seines ortsbildprägenden Charakters wurde das Haus in Begleitung des Amtes für Denkmalschutz vorbildlich saniert. Das Amt für regionale Landesentwicklung in Meppen hat das Projekt gefördert.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gebäude mehrfach um- und angebaut. Der nördlichste Teil des Gebäudes mit Keller und Upkammer wurde zunächst an den Rechteckbaukörper angebaut. An diesem Bauteil ist von außen das Ständerwerk zu erkennen. Das Hauptgebäude, das sich diesem Baukörper in südlicher Richtung anschließt, wurde vermutlich im 19. Jahrhundert nach Osten hin mit einem sogenannten „Schwiegermutter“-Anbau an- und umgebaut. Dabei wurden sowohl im Innenraum als auch im Außenmauerwerk die Ständer entfernt. Der Dachraum war lediglich über eine Bodenluke zu erreichen. Für die jetzige Nutzung des Dachgeschosses wurde eine neue Treppe eingefügt.

Das Gebäude ist ein sogenanntes Anker-Balken-Haus. Dendrochronologe Erhard Preßler aus Gersten im Emsland hatte die Balkenkonstruktion untersucht. So wurde die Zwischendecken mit den Ankerbalken freigelegt. Außerdem wurde das Gebäude komplett gedämmt. Neue Fensterläden und Fenster wurden eingebaut und Dachkonstruktion verstärkt. Das Mauerwerk wurde von den Fugen befreit und komplett neu verfugt. Auch die äußere Holzkonstruktion wurde komplett erneuert.

In dem früher nicht genutzten Dachboden ist nun die Diakonie mit einem Büro. Weitere Nutzer des Gebäudes sind die lutherische Kirchengemeinde mit ihrer Bücherei und die Stadt Bad Bentheim mit dem Tourist-Büro.

In unmittelbarer Nachbarschaft eröffnet bald die Diakonie eine neue Seniorentagesstätte. Noch im Rohbau ist ein Mehrfamilienhaus, das in der Nähe von einer Investmentgruppe erstellt wird. Die Stadt Bad Bentheim beginnt in sehr naher Zukunft mit der schon länger geplanten Umgestaltung des Dorfplatzes in Gildehaus, der neue Formen und Beläge erhalten wird.