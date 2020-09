Heiko‘s Backstube stellt alle Backwaren selbst her

Nordhorn Bäckermeister Heiko Horstmeyer hat es sich zum Ziel gesetzt, schlechte Ernährungsgewohnheiten zu unterbinden. Das Brot des Bäckers, das in der Backstube nebenan gebacken wird, ist eben kein Massenprodukt wie das aus dem Supermarkt und deshalb völlig zu Recht besonders beliebt, davon ist seine Ehefrau Gabriele Horstmeyer überzeugt. Brot als Erzeugnis unterliege bestimmten Ernährungsmoden. Horstmeyer produziert in seiner Backstube noch alle Brote selbst und setzt dabei auf den Einsatz regionaler Erzeugnisse, was für ihn eben nachhaltiger ist. Täglich frisches Brot und frische Brötchen sind für den Bäcker aus Leidenschaft ein großes Stück Lebensqualität. In Horstmeyers beiden Filialen sind zwölf Beschäftigte tätig, darunter zwei Syrer, für deren Integration sich das Ehepaar Horstmeyer engagiert.