Hauttesttag im Weißen Haus

gn Nordhorn. Am 3. Mai lädt das Weiße Haus Physiotherapie und Kosmetik ab 10 Uhr zu einem Hauttesttag in ihre Räumlichkeiten an der Denekamper Straße 4 in Nordhorn ein. Als Gast kommt eine Expertin der Firma Chris Farrell.

Bei den Produkten von Chris Farrell handelt es sich um medizinische Kosmetik, die frei von Silikonen und Parabenen ist. Revolutionär ist die Lichttherapie plus Laser mit dem Bio-Photon-Light, die in der Behandlung eingesetzt wird. Es handelt sich um eine natürliche, nicht verletzende Methode zur Regeneration der Haut. In einem Prozess, der mit der Photosynthese von Pflanzen vergleichbar ist, aktiviert die Photomodulation die Zellen zur Produktion von Elastin. Gleichzeitig werden schädliche Enzyme gehemmt.

Anmeldungen zum Hauttesttag werden unter der Telefonnummer 05921 6938 entgegengenommen.

Nähere Informationen: www.dasweissehaus-nordhorn.de