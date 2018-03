Haus der Stoffe bietet Tierpark-Motive an

gn Nordhorn/Schüttorf. Eine originelle Idee hat das Haus der Stoffe aus Nordhorn. Basierend auf Motiven eines Wimmelbuchs des Tierparks Nordhorn druckt es einen Stoff als Meterware, der insbesondere Kinder ansprechen soll. Dieser Stoff eignet sich ideal zu Dekorationszwecken für Kissen, Shirts, Taschen und vieles mehr. Er ist als Jersey, Sweatshirt und Baumwolle erhältlich.

Als Meterware, die individuell verarbeitet werden kann, ist er ab sofort in den Filialen Stoffecke an der Kistemaker Straße in Nordhorn, Haus der Stoffe an der Denekamper Straße in Nordhorn sowie Stoffmarkt an der Steinstraße in Schüttorf erhältlich.