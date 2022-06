Hanselle in Schüttorf bietet für jeden das passende Fahrrad

Schüttorf Die Vorteile des Leasings von Dienstfahrrädern haben sich längst herumgesprochen. Wer sein Fahrrad oder E-Bike so finanzieren möchte, um auf diesem Weg zu sparen, wird bei „Hanselle – der Zweirad Experte“ an der Nordhorner Straße 29 in Schüttorf bestens beraten. Das zuvorkommende Verkaufsteam informiert über die Vor- und Nachteile aller namhaften Leasinggesellschaften berät selbstverständlich zu dem individuell passenden Rad. Dazu stehen über 2000 Räder und E-Bikes von 14 Herstellern zur Auswahl. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass jedes Rad Probe gefahren werden kann. So findet jeder garantiert das für ihn passende Modell.

Zum Service gehört bei Hanselle aber weit mehr. Die TÜV-zertifizierte Werkstatt wickelt während der Leasingphase alle Reparaturen und Wartungsarbeiten ab. Doch bevor der Fahrspaß auf dem neuen Rad überhaupt losgeht, wird das Rad sorgfältig justiert und montiert und so ideal auf den jeweiligen Nutzer eingestellt. Mit dem Hol- und Bringservice der Räder bietet Hanselle seinen Kunden einen weiteren sehr praktischen Service an.

Weitere Infos auf www.zweirad-hanselle.de