Hanselle: Gute Verfügbarkeit bei Fahrrädern und E Bikes

Nachdem die Lieferfähigkeit aufgrund von unterbrochenen Lieferketten stark eingeschränkt war, kommen bei Hanselle – der Zweirad Experte in Schüttorf jetzt jeden Tag neue Fahrräder und E-Bikes an. Das Lager ist gut mit aktueller Ware gefüllt. Da sich die Lage bezüglich der Lieferfähigkeit in 2023 nicht deutlich bessern wird und infolge von höheren Rohstoff- und Energiepreisen höhere Verkaufspreise auch bei Fahrrädern und E-Bikes mit sich bringen, macht es Sinn, sich jetzt noch ein Rad zum „alten Preis“ zu sichern.

Das E-Bike steht seit Langem im Fokus der Branche. Doch viele Kunden suchen für ihr Anwendungsgebiet immer noch ein normales Fahrrad. Auch diese findet man weiterhin reichlich bei Hanselle. Das ausgebildete Verkaufsteam berät individuell.

© Bernd Hempen Das Werkstattteam der mittlerweile über 20-köpfigen Mannschaft von Hanselle - der Zweirad-Experte sucht Verstärkung. Jetzt gerne bewerben“ Foto: Bernd Hempen Fotografie

Dazu stehen über 2000 Räder und E-Bikes von 14 Herstellern zur Auswahl. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass jedes Rad Probe gefahren werden kann. So findet jeder garantiert das für ihn passende Modell.

Zum Service gehört bei Hanselle aber weit mehr. Die TÜV-zertifizierte Werkstatt wickelt während der Leasingphase alle Reparaturen und Wartungsarbeiten ab. Doch bevor der Fahrspaß auf dem neuen Rad überhaupt losgeht, wird das Rad sorgfältig justiert und montiert und so ideal auf den jeweiligen Nutzer eingestellt. Mit dem Hol-und Bringservice der Räder bietet Hanselle seinen Kunden einen weiteren sehr praktischen Service an.

Weitere Infos auf www.zweirad-hanselle.de