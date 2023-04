Handwerksbetrieb mit einer 4-Tage-Woche auf dem Bau

Nordhorn Seit 2011 gibt es die Firma ToB GmbH nun schon, anfänglich mit Inhaber und Geschäftsführer Tim Bollrath als Einmann-Betrieb.

Mittlerweile hat der Betrieb 24 Mitarbeiter und seinen Standort am Bosinks Kamp 3 in Nordhorn sowie eine Ausstellung in der Jakob-Wolff-Straße 2 in Lingen. Die Leistungen belaufen sich auf sämtliche Maler- und Lackierarbeiten sowie das Liefern und Verlegen aller Bodenbeläge. Dazu gehören Designbeläge, Laminat, Parkett, Kork, Kautschuk, Linoleum, Steinteppiche und Teppichböden.

Der Verkauf und die Verlegung von Terrassen-Dielen gehören ebenfalls zum Leistungsprogramm der ToB GmbH wie die Schadstoffsanierung. Dieser Bereich wird von dem extra gegründeten Unternehmen ToB Schadstoffsanierungs GmbH verantwortet. Zu den Auftraggebern zählen Städte und Landkreise sowie Privat- und Gewerbekunden.

In der Kategorie „Vorbildlicher Jungunternehmer“ wurde Tim Bollrath mit dem „Heimtexstar 2020“ ausgezeichnet. Vorbildlich ging es in diesem Jahr mit dem neuen Projekt „Vier-Tage-Woche im Handwerk“ weiter, das im Unternehmen von Tim Bollrath bereits umgesetzt wurde.

P.S.: Jeden Sonntag ist Schautag ohne Beratung und Verkauf.

Nähere Informationen: www.tob-fussboden.de