Häusliche Pflege bietet der Pflegedienst „in Huus“

gn Twist/Hoogstede. Seit dem 1. Juni 2017 gibt es den ambulanten Pflegedienst „in Huus“ mit Hauptsitz in Twist, Am Marktplatz 10. Maik Lucas und Dirk Steenweg haben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Beide haben jahrelange Erfahrung im Pflegedienst. Zwei Monate nach der offiziellen Eröffnung in Twist, befindet sich seit dem 1. August an der Hauptstraße 48 in Hoogstede, gegenüber der reformierten Kirche, ein Pflegestützpunkt.

Durch eine Vielzahl von Anfragen, insbesondere aus der Samtgemeinde Emlichheim, lag es nahe, dort den Pflegestützpunkt zu eröffnen. Kompetente Ansprechpartner vor Ort sind Johanne Klompmaker (Kundenverwaltung), Gerlinde Oudehinkel als stellvertretende Pflegedienstleitung sowie Yvonne Lucas als Pflegefachkraft.

„Menschenwürde in der Pflege setzt menschenwürdige Arbeitsbedingungen voraus. Dies ist nur möglich, wenn die Vergütung der Pflegekräfte ein wirtschaftlich auskömmliches Arbeiten ermöglicht. Nur dann können ausreichend qualifizierte Mitarbeiter für die Pflege gewonnen und eingesetzt werden. Wir verstehen die Pflege als zwischenmenschlichen Prozess, nicht als mechanischen Akt. Pflege ist für uns professionelle Unterstützung mit dem Ziel der Unabhängigkeit“, so Lucas und Steenweg. Für beide gilt der Grundsatz „häusliche Pflege vor stationärer Pflege“- darum sind die Mitarbeiter des Pflegedienstes „in Huus“ rund um die Uhr durch telefonische Rufbereitschaft erreichbar.

Das „in Huus“- Team möchte sich mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorstellen. Dieser wird am Sonntag, 6. August, von 10 bis 18 Uhr in Twist, Am Marktplatz 10, durchgeführt. An diesem Tag können sich die Gäste bei einem kleinen Imbiss rund um das Thema Häusliche Pflege informieren.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Pflegedienstes „in Huus“ unter www.inhuus.de oder auf facebook unter http://www.facebook.com/grafschafter.nachrichten/.