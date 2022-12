Werbegemeinschaft hat Gutscheinsystem neu gestaltet

Bereits seit 2005 verkauft die Werbegemeinschaft Emlichheim den „Emlichheimer Gutschein“, der sich besonders zu Weihnachten und zu anderen Anlässen wie Geburtstagen und Jubiläen großer Beliebtheit erfreut.

In diesem Jahr reifte bei der Werbegemeinschaft die Idee, dem Gutschein einen neuen Anstrich zu verleihen. Gestaltung und Form wurden modernisiert, und aus einem Papiergutschein wurde eine neue Plastikkarte so groß wie eine EC-/Scheckkarte. Diese Plastikkarte wird in eine modern gestaltete, hochwertige Klappkarte eingelegt und mit einem Umschlag verkauft.

Die Gutscheinkarte kann in Emlichheim in der Kreissparkasse, der Grafschafter Volksbank und dem VVV – Verein Vier an der Vechte als Geschenkgutschein erworben und mit einem beliebigen Betrag aufgeladen werden. In Kürze kann der Gutschein auch online erworben werden.

Nähere Informationen: www.werbegemeinschaft-emlichheim.de