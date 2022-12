Günter Olthoff übergibt sein Autohaus in neue Hände

Ein etablierter Name in der Branche ist das Autohaus Olthoff in Neuenhaus. Zu Beginn des kommenden Jahres erfolgt ein Besitzerwechsel. Günter Olthoff übergibt es an Tobias Engels und Pascal Klose, die beide über langjährige berufliche Erfahrung im Automobilhandel verfügen.

Die neuen Inhaber wollen, dassdie Marke Autohaus Olthoff in der Grafschaft weitergeführt wird. Tobias Engels dankte Günter Olthoff für das Vertrauen und sagte wörtlich: „Unser Ziel ist es, den über 30 Jahre aufgebauten Kundenstamm weiterhin mit einer guten Qualität zu betreuen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Die Wünsche unserer Kunden sollen dabei immer im Mittelpunkt stehen.“ Ähnlich äußerte sich auch Pascal Klose: „Unsere Stammkunden wie auch unsere Neukunden sollen sich wohlfühlen. Wir werden Unterstützung im Bereich des traditionellen Fahrzeugverkaufs und der Reparatur, aber auch bei der individuellen Suche nach dem Wunschfahrzeug bieten, und dass für alle Marken und Modelle. Dabei werden wir von einem eingespielten und kompetenten Team unterstützt.“

Dass die gesteckten Ziele funktionieren, davon sind nicht nur die beiden überzeugt, sondern auch Günter Olthoff, der das Unternehmen über 30 Jahre nach vorne gebracht hat. „Ich freue mich und bin davon überzeugt, dass es eine optimale Lösung der Nachfolge für das Autohaus Olthoff ist. Tobias Engels und Pascal Klose verfügen über die besten Voraussetzungen, um zusammen mit dem bekannten Team, weiterhin für optimalen Service, bestmögliche Beratung und sehr gute Kundenzufriedenheit zu sorgen“, sagt er mit voller Überzeugung.

Nähere Informationen: Autohaus Olthoff, Hauptstraße 7, 49828 Neuenhaus, Telefon: 05941 999859-0 und E-Mail: info@autohaus-olthoff.de.