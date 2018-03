Grenzland Markt lädt zum Frühlingsfest ein

gn Veldhausen. Zahlreiche Unternehmen im Gewerbegebiet Veldhausen haben die Initiative ergriffen: Sie laden die Bevölkerung am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. März, zum Frühlingsfest ein. Rund um die Industriestraße wird viel geboten. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. Weil die Gartensaison bald startet, herrscht an beiden Tagen stets ein großer Andrang, da der Bedarf für die Pflege des eigenen Grüns wieder steigt. Außerdem sind die Hobbygärtner auf der Suche nach Anregungen.

Zum Anziehungspunkt dürfte auf jeden Fall der Grenzland Markt der Raiffeisen Warengenossenschaft (RWG) Veldhausen werden. In dem großen Markt mit seinen vielen Fachabteilungen finden die Besucher alles für Haus, Hof und Garten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alles dafür getan, um das umfangreiche Sortiment attraktiv zu präsentieren.

Eingekauft werden kann diesmal auch am Sonntag im Grenzland Markt. Das beliebte Einkaufszentrum ist dann von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Dann gibt es vor allem auch für die Kinder viel zu erleben.

Am Sonnabend warten auf die Besucher von 8 bis 18 Uhr viele Angebote und Ideen für den Frühling und den Sommer. Die Besucher können sich von den Fachleuten des Grenzland Marktes beraten lassen – zum Beispiel über Gartenbedarf jeglicher Art, Gartengeräte, die richtige Düngung zum richtigen Zeitpunkt, aber auch über Möglichkeiten der Gartengestaltung. Die Besucher können dabei ausgiebig die umfangreiche Ausstellung und Präsentation im Innen- und Außenbereich des Fachmarkts in Augenschein nehmen, darunter die Düngerabteilung und die große Gartenholzabteilung, wo unter anderem attraktive Spielgeräte für die Kleinen zu finden sind.

Neu im Programm des Grenzlandmarkts sind die Produkte des Tierfutterproduzenten Josera. Das Sortiment reicht vom Hundefutter bis zu Pferdemineralien.

Groß sein wird am Wochenende auch das Angebot an gebrauchten Rasenmähern und anderen Geräten für Haus, Hof und Garten. Vorgeführt werden moderne i-Mow-Mähroboter der Firma Viking, die das Rasenmähen zum Kinderspiel machen. Zu sehen sind Produkte der Firma Stihl mit leistungsstarken Akkus, zum Beispiel Motorsägen, Laubblasgeräte und Freischneider, die wichtige Helfer für die Pflege der Anlagen sind.

Rechtzeitig zur Grillsaison wurde das Sortiment überarbeitet. Hinzu kommen die angesagten Dutch Oven, die eine besondere Art der Zubereitung bieten.

Ist der Garten fit für dieses Jahr? Diese Frage beantwortet am Sonntag der Düngemittelspezialist Cuxin. Wer wissen möchte, ob seiner Gartenerde Nährstoffe oder Kalk fehlen, kann eine Bodenprobe mit zum Grenzland-Markt bringen. Aus etwa zehn bis fünfzehn Zentimetern Bodentiefe sollten dazu an fünf Stellen acht Esslöffel Erde entnommen und die Einzelproben in einem Gefäß durchgemischt werden.

Für die Verpflegung der Besucher wird natürlich auch gesorgt. An beiden Frühlingsfesttagen stehen am Grenzland Markt ein Imbiss- und ein Getränkestand bereit. Für den Getränkeverkauf sorgt dabei die Landjugend Veldhausen. Am Sonntag bietet der Landfrauenverein Osterwald Kaffee und Kuchen an. Dafür bedankt sich der Grenzland Markt. An seine Kunden verteilt er Rosenballons und Narzissen.

Voll auf ihre Kosten kommen am Sonntag die kleinen Besucher. Auf sie warten ein mobiler Klettergarten, eine Hüpfburg sowie die Aktion Magic Waxhands (Wachsabdruck der Hand). Austoben können sie sich nach Herzenslust beim Bungy-Jumping der Isterberg German Games. Außerdem gibt es Give-Aways für die Kleinen.

An beiden Veranstaltungstagen sind ausreichend kostenlose Parkplätze rund um den Grenzland Markt vorhanden.

Weitere Informationen: grenzland-markt.de/veldhausen/