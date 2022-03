Grenzland ImmoCenter: Rundumservice für die Traumimmobilie

Gronau Der Grenzland ImmoCenter ist als Immobilienmakler seit 16 Jahren auf dem Markt mit Angeboten im ganzen Grenzbereich zu den Niederlanden. Geschäftsführer Aram Bisso verfügt über entsprechende Erfahrung in der Immobilienbranche. Zum Firmenprofil gehört ein einzigartiger Rundum-Service, wenn es darum geht, den Traum der eigenen Immobilie zu realisieren. Die Beratung wird in fünf Sprachen (deutsch, niederländisch, englisch, türkisch und aramäisch) angeboten. Die Hauptdienstleistungen des Grenzland ImmoCenters sind die Immobilienvermittlung, die Erstellung von Wertermittlungen (kostenloses Angebot bis zum 31. Mai), die Finanzierung und Versicherungen in Kooperation sowie Investmentanlagen. Zusätzlich sucht das Unternehmen immer wieder neue Immobilien und Grundstücke in der Region.

Das umfassende Angebot wird ergänzt durch die Erstellung des Energieausweises, weshalb Grenzland ImmoCenter mit Energieberatern aus der Region kooperiert. Dazu werden Konzepte entwickelt, mit denen der Eigentümer durch eine Sanierung bestmöglich Energiekosten spart. Das Unternehmen, das auch in der Grafschaft aktiv ist, zeigt Wege auf, wie die Eigenheimbesitzer Fördermittel, beispielsweise beim Einbau einer Wärmepumpe, erhalten.

Weitere Infos auf www.grenzland-immocenter.de