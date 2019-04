Grafschafter Volksbank erhält TÜV-Zertifikat

Nordhorn Bereits zum sechsten Mal hat sich die Grafschafter Volksbank ihre Beratungsqualität im Bereich Baufinanzierung mit dem TÜV-Siegel „Geprüfte Kundenberatung gültig für Baufinanzierung“ sichern lassen. Der TÜV Saarland als neutraler Anbieter bestätigt der Genossenschaftsbank mit dieser Zertifizierung ihre Qualität in der Beratung von Immobilienfinanzierungen. In dem freiwilligen Prüfungsverfahren wurde der Beratungsstandard von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Auszahlung der Finanzierungsmittel auf Herz und Nieren geprüft.

Die Baufinanzierungsberater der Grafschafter Volksbank ermitteln nach individuellen Bedürfnissen ein optimal auf den Kunden abgestimmtes Finanzierungskonzept, in das aktiv auch öffentliche Fördermittel eingebunden werden – und das zu nachgewiesen günstigen Konditionen.

„Das positive Feedback unserer Kunden und unsere eigene Überzeugung von einer guten Beratungsqualität waren ausschlaggebend für den Schritt, uns einer unabhängigen Prüfung zu stellen“, so Bankvorstand Jürgen Timmermann. Bei der Prüfung der Bank-Dienstleistung geht der TÜV durchweg von der Kundensicht aus. Er prüft, ob Prozesse richtig und im Sinne der Kunden gestaltet sind. „Die Baufinanzierung ist für unsere Kunden eine Entscheidung von großer finanzieller Bedeutung. Daher ist es uns wichtig, eine aus Kundensicht möglichst optimale Beratungs- und Betreuungsleistung zu erbringen“, erläutert Helmut Schütman, Leiter Baufinanzierung und Immobilienvermittlung der Grafschafter Volksbank.

Um zu einem Qualitätsurteil zu kommen, wurden durch den TÜV Saarland vor Ort intensive Testgespräche mit Beratern geführt, Geschäftsprozesse kontrolliert und Beratungsunterlagen geprüft. Somit geht diese Prüfung über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Die Volksbank erhielt die klare Bestätigung, dass die Beratung qualitativ auf einem sehr hohen Niveau liegt.

„Wir legen sehr großen Wert auf die Qualifikation unserer Mitarbeiter und investieren kontinuierlich in unsere Service- und Beratungsqualität. Mit der TÜV-Zertifizierung zeigen wir als regionale Genossenschaftsbank sowohl Kompetenz, als auch Verantwortungsbewusstsein gegenüber unseren Mitgliedern und Kunden. In der Grafschaft Bentheim übernehmen wir mit unserer geprüften Baufinanzierung eine Vorreiterrolle, von der unsere Kunden ein Leben lang profitieren. Denn nur, wer seine Immobilie oder sein Bauvorhaben richtig finanziert, kann unbeschwert in die Zukunft schauen und neue Pläne schmieden“, so Bereichsleiter Ralf Heemann.

