Grafschafter Volksbank Beste Fördermittelbank 2022

Nordhorn Vor Kurzem wurde die Grafschafter Volksbank von der DZ BANK für ihre herausragende Beratung im Bereich der öffentlichen Fördermittel im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgezeichnet.

Insbesondere in energiebewusstes Bauen im privaten und gewerblichen Bereich konnte die Volksbank viele Fördermittel in die Grafschaft Bentheim holen. Aber auch öffentliche Bereiche, wie der Glasfaserausbau, haben stark profitiert.

Zu einem ganzheitlichen Finanzierungskonzept gehört für die Bank auch immer die passende staatliche Förderung. Insgesamt haben die Grafschafterinnen und Grafschafter Fördermittel in Höhe von 140 Millionen Euro über die Volksbank bewilligt bekommen.

Dafür erhielt sie in diesem Jahr als Premium-Partner die höchste Auszeichnung der DZ Bank. Damit ist die Grafschafter Volksbank die Nr. 1 in Niedersachsen, worauf man besonders stolz ist. Die Auszeichnung überreichte Holger Scharnhorst von der DZ Bank an Vorstand Gregor Neuhäuser.

Nähere Informationen: www.grafschafter-volksbank.de