Grafschafter Treppenlift verhilft zu neuer Selbstständigkeit

Die Schwierigkeiten beim Treppensteigen kommen zunächst schleichend, bis die freie Bewegung im eigenen Haus immer mehr zur Herausforderung wird. Hier setzt das Traditionsunternehmen Braus Lift and Care Systems aus Nordhorn an und setzt seine langjährige Erfahrung zielgerichtet ein.

Das spezialisierte Team von Braus schaut sich im unverbindlichen Beratungstermin die baulichen Gegebenheiten vor Ort an und erarbeitet zusammen mit dem Kunden die passende Lösung für jede Treppe.

Auch beim Weg durch den Paragrafen-Dschungel greift das Team von Braus unter die Arme und zeigt Wege auf, um Zuschüsse von bis zu 4000 Euro pro Person durch die Pflegekasse zu erhalten, sofern ein Pflegegrad vorliegt. Damit hier das volle Potenzial ausgenutzt werden kann, ist es lohnenswert, sich bereits frühzeitig den Fachbetrieb mit ins Boot zu holen, bevor die Treppe zu einem unüberwindbaren Hindernis wird.

Braus Lift and Care Systems mit Sitz an der Karl-Braun-Straße 11 in Nordhorn lädt am 26. und 27. August zu zwei Tagen der offenen Tür ein.

Weitere Infos auf: www.grafschafter-treppenlifte.de