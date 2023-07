Grafschaft-Gutschein eignet sich für die Urlaubsvorbereitung

Die Sommerferien haben begonnen, Urlaubsfreude ist aufgekommen. Doch bevor es in den Urlaub geht, sind immer noch einige Dinge zu erledigen.

Wer zum Beispiel auf Wanderurlaub geht, sollte noch einmal nachschauen, ob die dafür vorgesehenen Utensilien wie Schuhe noch in Ordnung sind. Falls nicht, lohnt sich der Besuch eines Outdoor-Anbieters wie „Wetterfreund“, der ein breit gefächertes Sortiment zu bieten hat. Ebenfalls wichtig ist die gesundheitliche Vorsorge. Wenn also noch etwas in der Reiseapotheke wie Mückenspray, Wundsalbe oder Pflaster fehlt, empfiehlt sich ein Besuch beispielsweise der Bookholter Apotheke, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wenn der Weg in den Urlaub etwas länger dauert, sollte man sich mit Snacks und Getränken für eine kleine Stärkung zwischendurch versorgen. Die Rewe-Märkte von Rafael Döring halten eine große Auswahl für den kleinen und großen Hunger bereit.

Ganz wichtig: Bei längeren Fahrten in den Urlaub empfiehlt sich ein Blick auf die Tanknadel und dann natürlich das Aufsuchen einer Tankstelle, beispielsweise bei bei der Classic-Tankstelle in Neuenhaus.

Was diese Unternehmen verbindet? Bei Ihnen kann man mit dem Grafschaft-Gutschein bezahlen. Online findet man alle Händler, die sich dem Gutscheinnetzwerk, das von der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim unterstützt wird, angeschlossen haben. Viele davon haben für den Urlaub zu Hause oder in der Ferne etwas zu bieten. Neu mit im Boot ist Steakmeister Pütz Am Sportpark 21 in Nordhorn. Wer seinen Urlaub vor Ort verbringt, hat die Gelegenheit, dort genussvoll zu essen.

Nähere Informationen: www.grafschaft-gutschein.de