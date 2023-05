Grafschaft-Gutschein bringt großen Nutzen

Der Grafschaft-Gutschein kann mehr als ein Tankgutschein. Fast 200 Geschäfte akzeptieren ihn mittlerweile. Das Branchenspektrum reicht von der Tankstelle über Einzelhändler bis zu Friseursalons. So können Gutscheininhaber mit dem Grafschaft-Gutschein beispielsweise volltanken bei der Classic-Tankstelle in Neuenhaus oder den Wochenendeinkauf bei den REWE-Märkten Rafael Döring in Nordhorn bezahlen.

Immer griffbereit hat den Grafschaft-Gutschein, wer ihn digital in seinem Google- oder Apple-Wallet auf dem Smartphone speichert. Ein Erklärvideo dazu ist auf GN-online zu finden.

Digital und automatisch zu handhaben

Auch für Arbeitgeber bietet das Portal www.grafschaftgutschein.de zusätzlich einen besonderen Service an: Über das Tool „Benefits“ kann der registrierte Arbeitgeber Grafschaft-Gutscheine eigenständig aktivieren, verwalten und an seine Beschäftigten herausgeben. Und das komplett kostenlos.

Es funktioniert im Handumdrehen, denn er kann über die Seite automatisiert Grafschaft-Gutscheine an seine Mitarbeiter weitergeben, entweder direkt auf das Handy des Kollegen oder als wiederaufladbare Plastikkarte, die im Design des Arbeitgebers gestaltet werden kann und bei der der Arbeitnehmer auch sein Lohntopping drauf sparen kann.

Und die große Sicherheit ist ein weiteres Plus, da die Gutscheine vollautomatisch vom System verwaltet, dokumentiert und abgerechnet werden. Außerdem ist das Tool kinderleicht zu bedienen.

Für einen starken Wirtschaftsstandort

Und nicht zu vergessen: Der Grafschaft-Gutschein als Benefit stärkt auch das Image des Arbeitgebers, denn dadurch unterstützt er die regionale Kaufkraft und stärkt parallel den Wirtschaftsstandort – und das ist die Intention des Grafschaft-Gutscheins. Der Gutschein wurde von den GN und der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim mit dem Ziel initiiert, Kaufkraft in der Region zu halten und den stationären Handel vor Ort zu fördern. Mit der überwältigenden Resonanz durch die Grafschafter ist dies bereits gelungen.

Nähere Informationen: www.gn123.de/benefits4