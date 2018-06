GN-Local Listing verbessert die Auffindbarkeit im Netz

Nordhorn. Grafschafter Betriebe wollen im Internet gut gefunden werden und ihre Auffindbarkeit im Netz verbessern. Das zeigt das GN-Unternehmerfrühstück, bei dem die Grafschafter Nachrichten kürzlich zum Thema „Location Marketing“ einluden. Gerne wird das Unternehmerfrühstück von Kunden der GN angenommen, um sich über die neuesten Trends und Entwicklungen am Werbemarkt zu informieren. GN-Online-Marketing-Managerin Janine Vrielmann berichtet vom jüngsten Treffen: „Die Kunden waren durchweg sehr interessiert am Thema . Wir haben bereits mehrere Zusagen und Terminvereinbarungen für unseren Service GN-Local Listing.“

Wer auf Seite eins und oben steht, wird geklickt

Mit dem digitalen Service wird die Auffindbarkeit von Firmen im Internet verbessert. Nur wenn Kaufinteressierte wissen, wo sie was bekommen, werden sie zu zahlenden Kunden. Wer früher im gedruckten Branchenbuch nach Unternehmensinformationen suchte, erledigt das heute online über Suchmaschinen. Und zwar hauptsächlich mit dem Smartphone. Wer auf Seite eins und oben steht, wird geklickt. „GN-Local Listing“ findet heraus, wie ein Unternehmen in Online-Branchenbüchern gelistet wird. Für Kunden sind Fotos, Adresse und Öffnungszeiten am wichtigsten. Einträge ohne Fotos werden weniger wahrgenommen. Erst wenn potenzielle Kunden diese Angaben haben und sie korrekt sind, gehen die meisten direkt zum Anbieter. Falsche Informationen frustrieren und erhöhen das Desinteresse. „GN-Local Listing“ trägt Unternehmensinformationen auf den 45 relevantesten Plattformen ein, wie Webseiten, sozialen Medien und Navigationssoftwares. Es schützt die Einträge vor Manipulationen Unbefugter und überschreibt zudem Fehler und Dubletten.

In der „Pro“-Version werden Beiträge auf sozialen Medien wie Facebook gepostet. Darüber hinaus können Angebote und Aktionen online gestellt werden. Wichtig ist zudem, dass die gehobene Version von „GN-Local Listing“ professionell auf Kundenbewertungen und Kommentare reagiert.

Übrigens: Auch wenn jedes Unternehmen eine haben sollte: Eine eigene Webseite ist für „GN-Local Listing“ nicht nötig. Wer interessiert ist, testet sein Unternehmen auf www.gn-locallisting.de