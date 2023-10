GN-Azubi absolviert vierwöchiges Auslandspraktikum

Zwei Jahre lang hat Nico Kerkhoff, Auszubildender zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bei den GN, parallel zu seiner regulären Ausbildung ein anspruchsvolles, inhaltlich und zeitlich forderndes Programm absolviert. Er hat die Zusatzqualifikation „Europakaufmann“ erworben, für die er acht Stunden zusätzlich pro Woche die Schulbank an den KBS in Nordhorn drückte. Krönender Abschluss war ein vierwöchiges Praktikum bei einem Start-Up in Valencia, das sich auf Solartechnik spezialisiert hat.

„Das war eine supercoole Erfahrung“, sagt Nico über seinen Auslandsaufenthalt. „Im Unternehmen wurde ich sehr offen aufgenommen und konnte vom ersten Tag an am Projekt mitarbeiten. Ich habe die Software von Hitzegeneratoren für eine Produktionsanlage einer Brauerei programmiert“, erzählt er. Am meisten haben ihn die Erlebnisse mit den Menschen und die Stadt beeindruckt. Er ist sicher: „Das Programm hat mich persönlich und beruflich weitergebracht.“

