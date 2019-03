„Glücksmomente“ bietet Mode, Schuhe & Accessoires

Lingen „Mode ist individuell und sollte in erster Linie viel Spaß bereiten. Aber es gibt mittlerweile zahlreiche Geschäfte, die an verschiedenen Orten immer die gleiche Ware verkaufen. Wir wollen anders sein, da überall genug uniforme Filialbetriebe vorhanden sind“, erläutert Reinhild Feldmann die Philosophie ihrer neuen Boutique „Glücksmomente“ in der Elisabethstraße 4 in Lingen. Glücksmomente – Mode, Schuhe & Accessoires ist darauf bedacht, die Eintönigkeit aus dem Kleiderschrank zu verbannen.

„Wir setzen unser Augenmerk stark darauf, jede Woche neue Produkte von immer wieder neuen Marken einzukaufen. Hierunter befinden sich nicht zuletzt auch aufstrebende Newcomer“, so Reinhild Feldmann. Auf diese Weise soll es nie langweilig für die Kunden werden und die große Vielfalt erhalten bleiben. Zurzeit bietet Reinhild Feldmann ihren Kundinnen eine große Auswahl an stylisher Frühjahrs- und Sommermode. Darunter sind auch viele Newcomermarken und Insidertipps.

Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 bis 16 Uhr.

Nähere Informationen: www.gluecksmomente.eu