Gleich zweimal 40 Jahre Treue zum Bauunternehmen Stahl

Emlichheim . Das Emlichheimer Bauunternehmen Stahl hat langjährige Mitarbeiter geehrt. Hans-Jürgen und Jürgen Hansmann sind seit nunmehr über 40 Jahren für das Unternehmen tätig. Anlässlich einer kleinen Feierstunde wurden beide als Dank mit der hauseigenen „Goldenen Kelle“ ausgezeichnet.

Die Brüder haben im Jahr 1977 mit einem Praktikum und einer anschließenden Ausbildung bei Stahl begonnen. Nach Ausbildung, Weiterqualifikationen und mit vielen Jahren Berufserfahrung sind Hans-Jürgen und Jürgen Hansmann jeden Tag für die Kunden aktiv. Wind und Wetter können ihren Arbeitseifer auch nach so vielen Jahren nicht bremsen. Selbst bei eintretendem „Schlechtwetter“ arbeiten Hans-Jürgen und Jürgen Hansmann weiter. In den 40 Jahren bei der Firma Stahl haben beide den Bau von sehr vielen Häusern mit ihrer Arbeitsleistung und ihrem Fachwissen begleitet. Insgesamt wurde in ihrer Laufzeit für mehrere Hundert Menschen der Traum vom eigenen Haus verwirklicht.

Das Bauunternehmen Stahl teilt mit: „Wir danken Hans-Jürgen und Jürgen Hansmann für Ihren unermüdlichen Einsatz und die Treue zu unserem Unternehmen und wünschen ihnen zusammen mit ihren Frauen für die nächsten Jahre von Herzen alles erdenklich Gute und hoffen, wir können noch lange auf sie bauen! Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen neben unseren „Hansmännern“ viele ebenfalls bereits Jahrzehnte für unser Unternehmen tätig sind und sich mit uns identifizieren.“

