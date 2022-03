Glasfaser für Nordhorn Stadtflur und Oorde

Nordhorn Ein weiterer Schritt in Richtung digitale Zukunft: In Zusammenarbeit mit den Nordhorner Versorgungsbetrieben GmbH (nvb) und dem zukünftigen Netz-Provider Grafschafter Breitband ist die Glasfaservermarktung für circa 2200 Haushalte in Stadtflur und Oorde gestartet. „Wir freuen uns, mit der nvb einen weiteren Bereich der Stadt Nordhorn vermarkten zu können“, freut sich Dirk Moysich, Geschäftsführer der net services GmbH & Co. KG aus Flensburg. Seit fünf Jahren vermarktet die net services unter der Marke Grafschafter Breitband das schnelle Internet in der Region. „Mittlerweile können wir mehr als 7000 Kunden am Glasfasernetz verzeichnen“, freut sich Inga Lassen, Prokuristin bei Grafschafter Breitband.

Nicht nur in ländlichen Regionen, sondern in Ballungszentren, wie in Nordhorn, muss ein stabiles und leistungsstarkes Breitbandnetz gewährleistet sein. Wie in vergangenen Vermarktungen ist der Glasfaseranschluss in Verbindung mit einem Vertrag bei Grafschafter Breitband für verfügbare Haushalte bis zum 27. April kostenlos. Die einzige Voraussetzung für die Umsetzung: Es wird eine Anschlussquote von 40 Prozent benötigt. Unter www.grafschafter-breitband.de/bestellung/vcheck kann eine Adresse auf Verfügbarkeit geprüft werden.

Weitere Infos auf www.grafschafter-breitband.de