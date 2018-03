Gewinnübergabe im Media Markt Nordhorn

gn Nordhorn. „Hauptsache ihr habt Spaß“ heißt das Motto von Media Markt. Und in der Tat: Für riesigen Spaß sorgte die Gewinnspielaktion des Media Markts in Nordhorn anlässlich des 19. Geburtstags. Die Clubmitglieder des Marktes waren aufgerufen ihren ältesten Kassenbon im Markt vorbeizubringen. Dabei sollte dieser gut lesbar sein, im Original vorliegen und im Aktionszeitraum an der Information im Markt abgegeben werden. Den Gewinnern winkten exklusive Preise.

Den Media Markt Club gibt es seit knapp zwei Jahren, und er erfreut sich großer Beliebtheit. Im Markt in Nordhorn haben sich schon über 19.600 Media-Markt-Kunden als Mitglied eingetragen. Täglich werden es mehr, denn neben zahlreichen Vorteilen und Vergünstigungen beim Einkauf haben Mitglieder jeden Monat die Chance auf exklusive Gewinne.

Waschmaschine vor 19 Jahren gekauft, heute das große Los gezogen

Für drei Mitglieder hat sich die Clubmitgliedschaft gleich noch einmal mehr gelohnt. Sie waren anlässlich des 19. Geburtstags des Media Markts dem Aufruf gefolgt, den ältesten Kassenbon einzureichen. Mit Glück: Denn unter zahlreichen Einreichungen legten die drei Gewinner die mit Abstand ältesten Kaufbelege vor. Allen voran Volker Daleske aus Nordhorn. Sein Kassenbon ist auf das Jahr 1999 datiert. Damals hatte er eine Waschmaschine am Eröffnungstag bei Media Markt erworben. Eine gute Entscheidung! Denn jetzt kann er sich als Einreicher des ältesten Kassenbons über einen 55 Zoll TV von Philips freuen. Ihm ganz dicht auf den Fersen ist Jörn Asmann. Der Nordhorner sichert sich mit seinem Kassenbon aus dem Jahr 1999 Rang zwei. Sein Preis: eine brandneue Sony PlayStation 4. Den dritten Platz erreicht ein Bon aus dem Jahr 1999: Damals stand bei Kathrin Hemme aus Nordhorn ein Kleingerät auf dem Einkaufszettel. Nun kann sie sich über einen hochwertigen Kopfhörer der Firma Bose freuen.

Nähere Informationen: www.mediamarkt.de/markt/nordhorn